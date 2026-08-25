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В День знаний школьные линейки в Симферополе пройдут в закрытом режиме

В День знаний школьные линейки в Симферополе пройдут в закрытом режиме

В школах Симферополя 1 сентября праздничные линейки пройдут в закрытом формате. Об этом в фире радио «Спутник в Крыму» сообщила заместитель главы администрации крымской столицы — начальник департамента образования города Татьяна Сухина.

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