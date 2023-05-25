Прокуратура Новосибирска добивается от УК выплаты компенсации за падение ребенка на льду

Калининскому районному суду Новосибирска предстоит рассмотреть иск прокурора к ООО «УК «Регион». По данным пресс-службы суда, прокурор настаивает на том, что управляющая компания должна компенсировать материальный и моральный ущерб ребенку, который получил перелом грудного позвонка в результате падения на гололеде, сообщает sibkray.