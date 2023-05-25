Федеральное агентство новостей №1

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Прокуратура Новосибирска добивается от УК выплаты компенсации за падение ребенка на льду

Прокуратура Новосибирска добивается от УК выплаты компенсации за падение ребенка на льду

Калининскому районному суду Новосибирска предстоит рассмотреть иск прокурора к ООО «УК «Регион». По данным пресс-службы суда, прокурор настаивает на том, что управляющая компания должна компенсировать материальный и моральный ущерб ребенку, который получил перелом грудного позвонка в результате падения на гололеде, сообщает sibkray.

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