В ФТС заявили, что страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов

Прибалтийские страны и Финляндия намеренно саботируют прохождение грузов на границе с Россией. Об этом проинформировал врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов, передает РИА Новости.
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