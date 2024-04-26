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В ФТС заявили, что страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов

В ФТС заявили, что страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов

Прибалтийские страны и Финляндия намеренно саботируют прохождение грузов на границе с Россией. Об этом проинформировал врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов, передает РИА Новости.

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