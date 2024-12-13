Айтишники останутся без куска хлеба: у кого ИИ отберет работу

С развитием технологий искусственный интеллект все больше начинает заменять привычные профессии. Эксперт Алексей Коледачкин отметил, что ИИ уже может справляться с множеством задач: от написания простого кода до анализа данных и создания маркетинговых стратегий, а также даже диагностики заболеваний.