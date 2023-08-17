Он просто не проплыл мимо

С утра было все как обычно: переночевали в палатке на берегу, согрели чай, позавтракали. Потом вместе с бабушкой и тетей — а они у 26-летнего авиационного техника Сергея Крамарева опытные путешественницы — вышли на прогулку в открытую Ладогу.