Газета Труд

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Он просто не проплыл мимо

Он просто не проплыл мимо

С утра было все как обычно: переночевали в палатке на берегу, согрели чай, позавтракали. Потом вместе с бабушкой и тетей — а они у 26-летнего авиационного техника Сергея Крамарева опытные путешественницы — вышли на прогулку в открытую Ладогу.

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