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ТАСС

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В Москве стартовала прививочная кампания вакцинации против гриппа

В Москве стартовала прививочная кампания вакцинации против гриппа

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сезонная кампания по вакцинации против гриппа стартовала в Москве. Прививку можно сделать бесплатно во всех столичных поликлиниках, а в ближайшее время для удобства горожан начнут работу мобильные пункты вакцинации у станций метро, МЦК, МЦД-3 и МЦД-4, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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