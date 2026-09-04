В Москве стартовала прививочная кампания вакцинации против гриппа

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сезонная кампания по вакцинации против гриппа стартовала в Москве. Прививку можно сделать бесплатно во всех столичных поликлиниках, а в ближайшее время для удобства горожан начнут работу мобильные пункты вакцинации у станций метро, МЦК, МЦД-3 и МЦД-4, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.
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