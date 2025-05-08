НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

«Сочи» ищет варианты обмена Максима Федотова (Metaratings)

«Сочи» ищет варианты обмена Максима Федотова (Metaratings)

Об этом сообщает Metaratings. Срок контракта 23-летнего защитника рассчитан до 31 мая 2027 года. В сезоне-2024/25 на счету Максима Федотова 40 матчей в регулярном чемпионате и 7 (2+5) очков при показателе полезности «-17».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх