Больше тысячи человек находятся в пунктах временного размещения из-за пожара в Феодосии.По информации от мэра Ткаченко, 1047 жителей Черноморской набережной и Ближних Камышей переместились в гостиницы и пансионаты города.
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