В Москве проверят семью живущего с 14 детьми в «трешке» скандально известного многоженца

Детский омбудсмен Ярославская проверит условия жизни детей многоженца Сухова В Москве проверят условия жизни семьи живущего с 14 детьми в «трешке» скандально известного многоженца Ивана Сухова, ситуацию изучит детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
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