Ученые заявили, что Западная Африка и Южная Азия станут опасными для жизни

Условия жизни в Западной Африке и Южной Азии через несколько лет станут опасными для жизни человека из-за потепления климата и высокой влажности, пришли к выводу ученые из американского университета Пердью.
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