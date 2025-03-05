«Заставила себя принять лекарство»: Седокова игнорирует отца Яниса Тиммы

Певица постепенно возвращается к режиму, в котором жила до смерти бывшего мужа. Анна Седокова соцсетиВ минувшие выходные отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, совершившего суицид в декабре прошлого года, вышел на связь и потребовал встречи со своей бывшей невесткой — Анной Седоковой.
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