Глава НССО Уфимцев: пострадавшие пассажиры могут получить страховые выплаты

Все пассажиры общественного транспорта должны получить страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу, если перевозчик застраховал свою ответственность, как того требует законодательство.
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