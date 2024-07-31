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Глава НССО Уфимцев: пострадавшие пассажиры могут получить страховые выплаты

Глава НССО Уфимцев: пострадавшие пассажиры могут получить страховые выплаты

Все пассажиры общественного транспорта должны получить страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу, если перевозчик застраховал свою ответственность, как того требует законодательство.

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