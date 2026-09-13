Названы сроки поставок ВСУ новой САУ "Марта" для замены систем СССР и Запада

Украинская армия готовится к масштабному переоснащению своего артиллерийского парка.На смену устаревшим советским калибрам и дорогостоящим в обслуживании натовским системам придет новая украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) под названием «Марта».
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