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Развожаев: силы ПВО сбили несколько ракет в районе аэродрома «Бельбек» в Крыму

Развожаев: силы ПВО сбили несколько ракет в районе аэродрома «Бельбек» в Крыму

Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Системы ПВО сбили над акваторией Черного моря в районе Севастополя несколько украинских ракет, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

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