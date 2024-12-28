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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Али Абдель-Азиз: «В следующем году Харрисон станет чемпионом UFC»

«В 2025-м Кайла Харрисон станет чемпионом UFC», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз. Напомним, Харрисон дебютировала в UFC в апреле, победив удушающим приемом Холли Холм.

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