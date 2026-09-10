Тихо не будет: известный курорт отмечает пятилетие

В октябре 2026 года на мальдивском курорте Siyam World пройдёт девятидневный Birthday Bash: спортивные тренировки с легендами британского спорта, карнавал, гонка по острову, кино прямо в лагуне, большая мальдивская вечеринка и, конечно, хэллоуинский финал с CULT CLASSICS .
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