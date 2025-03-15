Равиль Ахметшин пообщался с ранеными, проходящими лечение в Военно-медицинской академии

Фото: пресс-служба Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин навестил раненных в ходе специальной военной операции военнослужащих, которые проходят лечение и восстановление в Военно-медицинской академии имени С.