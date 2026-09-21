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Царьград

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Investing.com зафиксировал максимальный дефицит кукурузы за 33 года

Investing.com зафиксировал максимальный дефицит кукурузы за 33 года

Согласно данным Investing.com, в 2026/27 году мировой дефицит кукурузы достигнет 29 миллионов тонн. Аналитик Zaner Ag Hedge Карен Браун прогнозирует сокращение производства в странах-экспортерах на 84 миллиона тонн.

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