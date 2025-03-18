Володин заявил, что новый закон о борьбе с кибермошенничеством защитит россиян от финансовых потерь

Ущерб от телефонного и интернет-мошенничества вырос на 36 процентов Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что принятие закона, направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, поможет защитить граждан и их семьи от потери денежных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии