ВС РФ атаковали три иностранных судна в порту Николаева

Это и обидно! Давно могли бы закончить войну, если бы Кукуев, Одессу и Николаев давно бомбанули.

Геннадий Сытник

Одесский порт - 4 судна, Николаевский порт - 3 судна. Азовское море - 139 суден. Пока не наш паритет. Когда НИ ОДНО судно не сможет приблизиться к дуркаине, тогда и поговорим про душок анкориджа.