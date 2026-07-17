В результате российского удара по порту Николаева утром 17 июля повреждены три иностранных судна. Об этом сообщает прокуратура Украины.
ВС РФ атаковали три иностранных судна в порту Николаева
Комментарии
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Tania Еременко
Это и обидно! Давно могли бы закончить войну, если бы Кукуев, Одессу и Николаев давно бомбанули.
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1 м.
Геннадий Сытник
Одесский порт - 4 судна, Николаевский порт - 3 судна. Азовское море - 139 суден. Пока не наш паритет. Когда НИ ОДНО судно не сможет приблизиться к дуркаине, тогда и поговорим про душок анкориджа.
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1 м.
Надежда
Бейте фашистов, братья, спасайте Россию!)✌️🇷🇺
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1 м.
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