Жителей Казахстана напугали SMS-рассылкой о морозах в минус 380 градусов

Жителям севера Казахстана разослали предупреждения о морозах в минус 380 градусов. Ошибочную рассылку от единого номера экстренных оперативных служб в минувшую пятницу, 8 декабря, получили абоненты мобильного оператора Tele2 (ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»), сообщает «РИА Новости».
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