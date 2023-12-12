Морган после вылета «МЮ» из ЛЧ: «Напомню, что тен Хаг год назад счел Роналду не соответствующим требованиям»

Сегодня манкунианцы, заняв последнее место в группе в Лиге чемпионов, вылетели из еврокубков. «Напоминание: Криштиану Роналду, человек, которого Эрик тен Хаг счел не соответствующим требованиям «Манчестер Юнайтед» год назад, забил 50 голов за клуб и сборную в 2023 году.