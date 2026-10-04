Тайны Великой Китайской стены

Этот великий памятник древней архитектуры за века оброс неисчислимым количеством легенд и мифов. Своими глазами увидеть уникальное творение рук человеческих ежегодно стекается несколько миллионов туристов, но для большинства из них тайны сооружения никогда не будут раскрыты.