Военное обозрение

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Представитель МИД России Захарова назвала «хамским» обращение Байдена к президенту Сербии

Представитель МИД России Захарова назвала «хамским» обращение Байдена к президенту Сербии

Поздравление президента США Джо Байдена, направленное в адрес главы Сербии Александра Вучича по случаю Дня государственности, представляет собой попытку неприкрытого давления на Белград.

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