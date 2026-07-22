Фотографии преступников и судебные экспертизы: как российские газеты XIX века рассказывали о новых методах сыска

Во второй половине XIX века российские губернские газеты начали рассказывать читателям о новых методах расследования преступлений — задолго до того, как криминалистика оформилась в самостоятельную дисциплину.
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