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Фотографии преступников и судебные экспертизы: как российские газеты XIX века рассказывали о новых методах сыска

Фотографии преступников и судебные экспертизы: как российские газеты XIX века рассказывали о новых методах сыска

Во второй половине XIX века российские губернские газеты начали рассказывать читателям о новых методах расследования преступлений — задолго до того, как криминалистика оформилась в самостоятельную дисциплину.

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