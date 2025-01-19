Характерный пример того, как противник организует свою оборону на многих участках от механизированных штурмов ВС РФ.
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Характерный пример того, как противник организует свою оборону на многих участках от механизированных штурмов ВС РФ.
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