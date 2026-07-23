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Регионы России

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В Новосибирске испытали дрон для раннего обнаружения колорадского жука

В Новосибирске испытали дрон для раннего обнаружения колорадского жука

Сотрудники Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета приступили к полевым испытаниям новой системы, которая позволяет с помощью беспилотника обнаруживать и точно локализовать очаги заражения картофельных полей колорадским жуком.

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