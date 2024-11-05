Не самая тривиальная тема, согласитесь! Но после того, как я увидел настоящее кулинарное изобилие во время своего небольшого путешествия на ледоколе «Андрей Вилькицкий» в Заполярье, просто не мог не заинтересоваться, сколько же нужно продуктов держать на складе и, главное, откуда они берутся на ледоколе далеко за Полярным кругом? Очевидно же, что помощник повара не ходит […] Сообщение Заглянул в продуктовый склад на ледоколе и выяснил, сколько продуктов съедает команда за месяц появились сначала на Дзен дневник.