Трамп подписал указ о наращивании производства беспилотников в США

Указ об укреплении лидерства США в разработке, производстве и экспорте беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, 6 июня сообщила пресс-служба Белого дома.
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