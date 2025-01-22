Редкая украинская БМП-1ЛБ, созданная на базе МТ-ЛБу, оснащённая боевым модулем БМ-7 «Парус», где-то на фронте.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Редкая украинская БМП-1ЛБ, созданная на базе МТ-ЛБу, оснащённая боевым модулем БМ-7 «Парус», где-то на фронте.
Свежие комментарии