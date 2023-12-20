ИИ, обученный на данных миллионов людей, предсказывает риск смерти с невероятной надежностью

© New-science.ru Новая модель искусственного интеллекта, обученная на персональных данных 6 миллионов датчан, может предсказывать риск смерти от всех причин с невероятной точностью, превосходящей инструменты, используемые страховыми компаниями.
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