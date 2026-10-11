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Раскольник спасал от фронта за доллары, Киев требует денег у ЕС на границу. Западная Украина за неделю

Раскольник спасал от фронта за доллары, Киев требует денег у ЕС на границу. Западная Украина за неделю

Украина выкачивает из Европы деньги на строительство неработающих КПП на границе, епископа ПЦУ осудили за схему с уклонистами, на Западной Украине продолжается скандал вокруг комика Феликса Редьки .

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