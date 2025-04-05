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Царьград

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Астронавт Барри Уилмор пострадал от гравитации после 286 дней на МКС

Астронавт Барри Уилмор пострадал от гравитации после 286 дней на МКС

Астронавт NASA Барри Уилмор испытывает проблемы со здоровьем после 286 дней на Международной космической станции.

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