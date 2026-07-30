Маск судится со штатом Миннесота из-за запрета «обнаженки» на веб-сайтах

Компания Илона Маска xAI подала в суд на Миннесоту из-за первого в США закона, запрещающего технологию «обнажения» на веб-сайтах и в приложениях, что потенциально может стать проверкой того, насколько далеко штаты могут зайти в конституционном регулировании использования искусственного интеллекта.
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