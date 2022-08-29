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Иностранные воинские контингенты, принимающие участие в СКШУ «Восток-2022» прибыли на полигон Сергеевский

Иностранные воинские контингенты, принимающие участие в СКШУ «Восток-2022» прибыли на полигон Сергеевский

Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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