Представляем пять самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: представлен электрический седан Xiaomi SU7, Mercedes-Benz первым сделал бирюзовые огни для работы автопилота, презентован кроссовер Aito M9, Mercedes-AMG G 63 стал кабриолетом, а у «Москвича 6» появилась топовая комплектация «Техно».