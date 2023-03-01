Госдума рассмотрит закон о тюремных сроках до 15 лет за дискредитацию участников СВО

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил о внесении на рассмотрение законопроекта, который предполагает уголовную ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции по защите Донбасса, пишет газета "Известия".
Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил о внесении на рассмотрение законопроекта, который предполагает уголовную ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции по защите Донбасса, пишет газета "Известия".
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