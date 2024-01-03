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Врач Парецкая назвала блюда, которые нельзя готовить в нержавейке и эмалированных кастрюлях

Врач Парецкая назвала блюда, которые нельзя готовить в нержавейке и эмалированных кастрюлях

На каждой кухне есть как минимум пара кастрюль, в которых мы готовим пищу. Чаще всего мы выбираем эту посуду, руководствуясь своим вкусом и предпочтениями, типом плиты, но никак не вопросами здоровья, и очень зря! фото: iStockphotoЧаще всего кастрюли бывают из нержавеющей стали, эмалированные и алюминиевые, возможно — с покрытиями.

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