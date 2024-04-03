Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Империалист
    А в это время админ.здания на Банковой очень хорошо себя чувствуют и весь Киев не вылазит из кабаков. Кастрюли считаю...«Путин дал добро ...
  • Nata
    Главное, чтобы падающий за собой весь остальной мир не утащил.Запад фактически ...
  • Владислав Петряев
    Не думал, что в Чечне такие проблемы с доходами...Кадыров призвал ч...

В аэропорту Анталии русские не стерпели хамства – выстроились в стену перед британцами. Пришлось звать турецкую полицию

В аэропорту Анталии русские не стерпели хамства – выстроились в стену перед британцами. Пришлось звать турецкую полицию

28.03.2024 был свидетелем и участником занятного проявления санкционного давления на людей. У нас был вылет в Москву из Анталии авиакомпанией Southwind, должны были бортом 777 вернуть на родину порядка 550 туристов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх