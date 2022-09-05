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Казаки заявили об уничтожении украинской диверсионной группы

Казаки заявили об уничтожении украинской диверсионной группы

Командир казачьего добровольческого отряда «Кубань» (16 «Барс») выступил с заявлением о том, что за прошедшую неделю позиции отряда неоднократно оказывались под обстрелом, который производился со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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