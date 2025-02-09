Глеб Гончаров о соперничестве с братом: «Соревнуемся в том, кто что лучше сделает, кто что больше сделает»

Егор Гончаров выступает в танцах на льду с Анной Щербаковой, Глеб – с Варварой Слуцкой. – Глеб, насколько брат для вас ориентир в плане стилистики, вам важно искать свой стиль или где-то невольно берёте творческие идеи из постановок Егора? – Естественно, я слежу за каждым стартом своего брата, в принципе, я плотно слежу за российскими танцами на льду, все старты смотрю.