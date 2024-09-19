Петербуржцам обещают погожий четверг

В Северной столице будет тепло и сухо. В Петербурге прогнозируется еще один теплый осенний день. Как сообщает Гидрометцентр России, в Северной столице ожидается переменная облачность, осадков снова не предвидится.
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