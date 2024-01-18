Эксперт дала советы по приобретению авто в салоне

Приобретать автомобиль следует в официальных дилерских центрах. Это гарантирует юридическую чистоту сделки, позволяет получить гарантию и облегчает дальнейшее обслуживание авто, рассказала «Известиям» 17 января директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина.
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