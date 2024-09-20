В России средний размер потребкредита за последний месяц снизился на 23%

В России средний размер выдаваемого потребкредита в августе 2024-го составил 159,6 тыс. рублей. Это минимальные значения за последние семь месяцев и 23% меньше, чем в августе прошлого года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».