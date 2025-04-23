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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Наср» готов предложить «Вест Хэму» 100 млн евро за Кудуса. Диас, Митома и Семеньо тоже интересны клубу

«Аль-Наср» готов предложить 100 миллионов евро за вингера «Вест Хэма», сообщает журналист Бен Джейкобс.

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