Театр абсурда
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Театр абсурда

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Теперь официально. В России появился "СМЕРШ"

Теперь официально. В России появился "СМЕРШ"

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. 11 июля в России зарегистрирован "СМЕРШ". Свидетельство Эти ребята действуют на полуострове и помогают силовикам, вычислять преступников и "ждунов".

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Комментарии
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Aлексей Boubnov
СМЕРШ да еще и Крымский... охренеть...
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12 час.
N
Nata
Крымчан достал весь этот хаос с мигрантами, диверсантами и ждунами и они объединились в смерш. Респект ребятам.
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10 час.
карюкалов вячеслав
Эх ностальгия.
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8 час.

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