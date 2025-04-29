РСЗО «Град» группировки «Днепр» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Расчет РСЗО «Град» группировки «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил артиллерийское орудие ВСУ, которое мешало продвижению российских штурмовиков, сообщили в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии