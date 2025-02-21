Парить овощи не обязательно, а алкоголь не испаряется полностью

В мире питания существует множество мифов, и соцсети только усугубляют ситуацию. Кто-то советует есть стоя на одной ноге для лучшего усвоения пищи, а кто-то убежден, что единственный здоровый способ готовки — это пароварка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии