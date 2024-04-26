Блиновская со слезами зачитала суду письмо от детей и попросилась из СИЗО Елена ГалицкаяВ ходе заседания Мосгорсуда борющаяся с обвинениями в неуплате налогов блогерша Елена Блиновская взмолилась суду о замене меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.