Блиновская со слезами зачитала суду письмо от детей и попросилась из СИЗО Елена ГалицкаяВ ходе заседания Мосгорсуда борющаяся с обвинениями в неуплате налогов блогерша Елена Блиновская взмолилась суду о замене меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.
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