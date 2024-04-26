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Блиновская со слезами зачитала суду письмо от детей и попросилась из СИЗО

Блиновская со слезами зачитала суду письмо от детей и попросилась из СИЗО

Блиновская со слезами зачитала суду письмо от детей и попросилась из СИЗО Елена ГалицкаяВ ходе заседания Мосгорсуда борющаяся с обвинениями в неуплате налогов блогерша Елена Блиновская взмолилась суду о замене меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

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Комментарии
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Алексей Иванов
Жить надо по-совести, не придётся плакать...
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