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Санкции против Белоруссии: В чём интрига

Санкции против Белоруссии: В чём интрига

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская утверждает, что ей удалось уговорить норвежскую компанию  Yara разорвать экономическое отношения с предприятием «Беларуськалий», крупнейшим в мире поставщиком калийных удобрений.

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